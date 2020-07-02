Школа онлайн с 1 сентября 2020. Что думают украинцы?

Председатель парламентского комитета по вопросам образования и науки, представитель партии «Слуга народа» Сергей Бабак заявил, что Украина не готова к онлайн обучению в школах условиях пандемии коронавируса. Вместе с тем, Бабак отметил, что может сложиться ситуация при которой не будет выбора.

Цитата: «По поводу первого сентября. Я понимаю, что люди не хотят дистанционного образования. Я понимаю, что часто это свои собственные интересы („Мне не с кем оставить ребенка“) ... Я все понимаю. Есть очень много причин и все они имеют право на жизнь.

Единственное, что у меня есть ко всем родителям простой вопрос: а если 1 сентября запретят детям идти в школу, что делать? Вообще ничего не делать?

Тогда, может, все же лучше дистанционное образование? Ну, это хоть какой-то элемент доступа к знаниям».

Комментарии пользователей о школе онлайн

Alexander Babich:

«Слова человека, который не является экспертом в этой области. По собственному опыту — на дистанционке студенты стали учиться лучше, создали множество творческих проектов, выходящих за рамки моего курса, общаться с ними мы стали гораздо больше. Никаких проблем технологического характера или обусловленных методами преподавания не существует. Главное — хотеть работать.

Хотя, если речь идёт о школе — может быть и да — в этом возрасте дети ещё не особо мотивированы и дисциплинированы...»

Olga:

«Сейчас преподаватели в школе повторно никому не объясняют, может единицы. Отчитали урок и все. Да и дети повторно не спрашивают, быстрее бы закончился урок.

А домашние задания дети и так делают с репетиторами или в инете ответы ищут.

А с первоклассниками и так родители всегда дома занимаются, у них нет усидчивости и внимания, да и в классе их больше 30-ти человек, учителя не успевают каждому рассказать, вот они в школе многое упускают. Родители, забирая детей из школы всегда спрашивают, что учили и дома все повторяют.

А лечить постоянно ребёнка, это проще? Лучше уж заплатить за инет, чем выручать постоянно аптеки.

А общаются дети больше с детьми со двора, чем с одноклассниками.

Дистанционное обучение не лучший вариант, но чтобы детей уберечь от инфекций, то пусть будет».

Назар Марков:

«Поставить в классе камеру и пусть транслирует урок через тот же зум (к примеру). 21 век на дворе. Кто хочет пусть идёт и сидит в классе, кто хочет пусть учится дома с веб камерой. У препода на компе будут отображаться студенты и вопросы можно будет написать, а не кричать с класса.

Дистанционное обучение ОТЛИЧНЫЙ способ получения знаний. И урок можно будет пересмотреть если, что. И ребёнок будет накормлен и препод никогда его не ударит, не оскорбит. И родитель может удалённо проконтролировать процесс обучения».



Виктория Новицкая:

«Поясніть, будь ласка, як вчителю 1 класу дистанційно підійти до кожної дитини 2-5 разів за урок? Треба і підручник допомогти відкрити, і ручку показати як правильно тримати, і спинку виправити тощо».

Юлия:

«Ну, это хоть какой-то элемент доступа к знаниям... Он о чем вообще говорит? Какие „элементы знаний “ дети получили во время карантина?

Я занималась с детьми, я пыталась хоть как-то и что-то объяснить.... 1 и 7 классы...

Учителя без объяснений как что делать, что они хотят. Просто давали задания. А мне бросить свою работу и преподавать детям? Тогда платите мне зарплату за это!

Вы гробите наших детей, их будущее... но думаю вы и так это знаете».

Оля Дубова:

«Як це можуть заборонити дітям ходити до школи? А люди не розуміють, що це порушення конституційних прав.

Хоча їх уже порушують не перший рік, а зараз порушують не боячись покарання.

Що ще повинні зробити наші можновладці, щоб люди нарешті зрозуміли, що треба щось змінювати. І зміни почати з себе. Відстоювати свої права, вони у кожної людини є».

Соня:

«Из-за дистанционного обучения, 10, 11 классы сокращают.. Многие школы отказались от детей и те перевелись в ПТУ. Сейчас и наш класс боится поспать под сокращение. Сейчас уже и экстерном легче сдавать. По крайней мере для меня это лучше чем ПТУ».

Ivan Kondelski:

«Смішно читати всі ці дурниці про дистанційну освіту. Яка може бути дистанційна освіта, наприклад, в молодших класах, де діти навіть ще не вміють ні читати ні рахувати; не мають поняття, що таке самодисципліна чи концентрація уваги?

Хтось з батьків повинен постійно сидіти з такою дитиною під час занять, тобто буде не один вчитель на 30 дітей, а 31 „вчитель“.

Це соціальна катастрофа і величезне марнування часу людьми продуктивного віку.

І як це взагалі можливо для самотньої матері, наприклад? І як може вчитель дистанційно працювати з учнями, яких він взагалі не бачив, особливо, якщо це малята, яких треба ще вчити вчитися? Як вчитель тільки по зображенню на моніторі, або (що більш імовірно) тільки по прізвищу і імені може вивчити учнів і працювати з ними?

Що це за освіта? Без лабораторних робіт, без соціалізації учнів, без мотивації? Без нормальної корекції знань, бо дуже швидко починають процвітати фейкові знання і оцінки, і вчитель взагалі перестає розуміти реальний рівень знань учнів?».

Денис Иванов:

«Взрослому человеку дистанционное образование открывает много возможностей.

Для большинства же детей это — ЗЛО, ребенок не может взять знания. Его надо учить. Он ученик, а не „здобувач освиты“.

Люди социальные существа!

Есть исключения. Кто хотел давно учится на дистанционке.

А вот то что у нас было 2 месяца карантина это можно назвать пародией на школу! Это не онлайн обучение, просто смешно читать эти спичи.

В 90-х уменьшилась рождаемость — тогда распродали детсады. А теперь мест нет. Так и со школами сделают- оптимизируют, а лишнее продадут».

Елена Золотарь:

«Какое дистанционное образование? О чем вы? Если даже умные и мотивированные дети не хотят так учиться.

Школа должна быть.

А опасность вируса сильно преувеличена. Швеция как-то пережила всё без жёсткого карантина. Мы не хуже».

По материалам Украинской правды