Вэнс сравнил себя с известным киногероем

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пошутил по поводу визита американского лидера Дональда Трампа в Китай. Политик сравнил себя с героем фильма «Один дома».

Он сказал: «В такие дни я иногда чувствую себя как Маколей Калкин в «Один дома». Я прихожу в Белый дом, там полная тишина и никого нет, и я не сразу понимаю, что случилось».

Соратник главы государства добавил, что не сопровождает своего босса в зарубежных поездках в соответствии с протоколами безопасности Секретной службы.

Ранее Вэнс намекнул, что может уйти из политики.