В России вновь принялись угрожать Украине

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сделал громогласное заявление. Чиновник выступил с новыми угрозами в адрес Украины.

Комментируя перспективы завершения войны в нашей стране, он сказал: «Если дипломатическим путем это сделать не удастся, то у России имеются все законные основания и потенциал сделать это военно-техническим путем».

Уверяется, что «тенденция в этом понятна, и движение продолжается в одном направлении – на запад».

Ранее Зеленский отреагировал на масштабный ночной налет России.