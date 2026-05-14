Рютте призвал страны НАТО выделять Украине дополнительные миллиарды, — Politico

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил странам Альянса ежегодно начать выделять Украине по 0,25% своего ВВП. Однако некоторые из них уже выступили против такой инициативы. Об этом сообщает Politico.

Двое дипломатов рассказали изданию, что генсек НАТО выступил с этим предложением на закрытой встрече постпредов Альянса в конце прошлого месяца.

Politico подсчитало, что с учетом собственной оценки Альянса совокупного ВВП НАТО это бы означало ежегодное выделение Украине 143 млрд. долларов.

Собеседники издания отметили, что предложение Рютте частично стало ответом на недовольство некоторых стран-членов, которые считают, что делают для Украины гораздо больше, чем другие союзники по Альянсу.

В то же время у некоторых стран, в частности Франции и Британии, это предложение вызвало скептицизм. Отмечается, что для одобрения подобной инициативы необходима единогласная поддержка членов НАТО.

Напомним, Рютте пожаловался на недостаток оружия.