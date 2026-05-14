США неожиданно отменили перемещение 4000 военных в Польшу. Варшава все опровергает

Пентагон внезапно отменил размещение бронетанковой бригады в Польше. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Об этом шаге стало известно после объявления о выводе 5000 военнослужащих из Германии. Решение было опубликовано после того, как Трамп выразил возражения против критики немецкого канцлера Фридриха Мерца в адрес действий Белого дома в войне США с Ираном.

Трамп заявил журналистам, что сокращение военного контингента в Европе будет ещё большим, угрожая также вывести войска из Италии и Испании.

Пентагон заявил, что его долгосрочной целью является переложение основного бремени конвенционной обороны на европейских союзников и уменьшение военной роли США на континенте.

СМИ ранее уже писали, что администрация Трампа рассматривала возможность наказать некоторые европейские страны, которые не поддержали США в войне с Ираном, путем вывода американских войск с их баз.

Однако Белый дом имел дружеские отношения с Польшей, и в начале этого месяца Трамп намекнул, что может рассмотреть возможность передислокации части войск в эту страну из Германии.

Тем не менее, министр обороны Пит Гегсет удивил значительную часть оборонного истеблишмента, ускорив сокращение. Часть оборудования и войск, относящихся к бригаде, которую называют бригадой Блэк Джек, уже была в пути, когда развертывание было отменено.

Пентагон не сообщил, как эти сокращения вписываются в его общий план обороны Европы. Министр армии Ден Дрисколл и генерал армии Кристофер ЛаНеве, исполняющий обязанности руководителя ведомства, не упоминали об этом решении в своих показаниях во вторник перед Комитетом Сената по вопросам вооружённых сил.

Пресс-секретарь Пентагона отказался от комментариев, а высокопоставленный представитель НАТО заявил, что «альянс сохранит мощное присутствие на своём восточном фланге».

Некоторые офицеры армии были удивлены тем, что Гегсет отменил развертывание, которое уже было начато, заявили официальные лица.

В свою очередь глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опровергает сообщения американских СМИ о внезапной отмене запланированного перемещения 4000 американских военных в Польшу. Об этом свидетельствует его пост в соцсети X, в котором он заверил, что «это дело не касается Польши».

«(Это дело) связано с ранее объявленным изменением развертывания части вооруженных сил США в Европе. Быстрое наращивание потенциала Вооруженных сил Республики Польша и присутствие американских войск в Польше укрепляют восточный фланг НАТО», — подчеркнул польский чиновник.

Заместитель министра обороны Цезарий Томчик также прокомментировал информацию, опубликованную американскими СМИ.

«Это неправда. Это сообщение касается Германии. Оно не касается Польши. Польша последовательно добивается увеличения присутствия американских войск», — заверил чиновник.

Напомним, в НАТО подтвердили вывод войск США из Европы.