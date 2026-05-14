В МВД поведали жуткие подробности российского удара по Киеву – число погибших растет

В МВД рассказали подробности последствий российского удара по дому в Дарницком районе Киева. Известно уже о четырех жертвах.

Местная полиция информировала: «Из-под завалов разрушенного подъезда многоэтажного дома деблокировали двух мужчин 21 и 30 лет, и женщину – ее личность сейчас устанавливается. Еще один мужчина умер в больнице – он был госпитализирован с автозаправочной станции, которая подверглась вражеской атаке».

Сейчас число пострадавших составляет 39 человек, среди них – младенец.

Как рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, есть информация о более чем десяти пропавших без вести.

На месте трагедии были развернуты пункты приема заявлений в полицию – на данный момент следователи зарегистрировали более ста обращений людей о повреждении имущества.

На местах ликвидации последствий удара работают мобильные сервисные центры ГСЦ и Миграционной службы, в них можно оперативно восстановить уничтоженные документы: ID-карту, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства.

