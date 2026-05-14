НПЗ в Перми полностью остановил работу после атак Украины, — Reuters

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России после серии украинских атак полностью прекратил работу. Об этом сообщает Reuters.

7 мая украинские беспилотники атаковали «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» — один из крупнейших заводов России, расположенный примерно в 1460 километрах к востоку от Москвы. В результате удара возник пожар и повреждения оборудования.

После этого завод полностью остановил переработку нефти.

Источники в отрасли сообщили, что после удара срочно вывели из работы три основные установки первичной переработки сырой нефти. Кроме того, остановлена часть вторичных установок.

Один из блоков — CDU-4 — не работал еще с 30 апреля, из-за предыдущей атаки дрона.

По данным источников, восстановительные работы могут занять несколько недель. «Лукойл», которому принадлежит завод, на запрос о комментарии не ответил.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил, что в пятницу беспилотники атаковали промышленные объекты в регионе, однако не уточнил, какое именно предприятие пострадало.

В 2024 году «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» переработал около 12,6 миллиона тонн нефти. Среди продукции:

— 2 миллиона тонн бензина;

— 5,3 миллиона тонн дизельного топлива;

— 700 000 тонн кокса;

— 200 000 тонн мазута.

Завод обеспечивал топливом как гражданский сектор, так и потребности армии.

Цель таких ударов — сократить поступления в российский бюджет и ослабить военный потенциал Москвы. Кроме того, Кремль вынужден тратить миллиарды на аварийное восстановление стратегических объектов в глубоком тылу.

Напомним, в ночь на 8 мая специалисты Центра спецопераций «Альфа» СБУ нанесли третий удар по тому же НПЗ и нефтеперекачивающей станции «Пермь» — ключевому узлу, через который нефть распределяется в четырех направлениях.