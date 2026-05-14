Нефтедобыча РФ упала до уровня пандемии 2020 года

Добыча нефти в России в апреле составила всего 8,83 млн баррелей в сутки — на 130 тысяч меньше, чем в марте, и на 460 тысяч меньше, чем в апреле 2025 года. Об этом пишет Reuters.

Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), так мало Россия не добывала с мая-июля 2020 года (8,53-8,65 млн баррелей).

Тогда в результате соглашения с ОПЕК+ Россия была вынуждена резко сократить добычу после обвала мирового спроса на нефть из-за пандемии COVID-19 и карантина во многих странах.

Сейчас же сокращение добычи нефти объясняется массированными атаками украинских дронов на экспортную инфраструктуру — портовые терминалы, нефтехранилища, трубопроводы и перерабатывающие заводы. В результате нефтепроводная система России переполняется, а хранилища заполняются быстрее обычного.

Например, Транснефть, перекачивающая 80% нефти, не могла в полном объеме принять в свою систему нефть от производителей, которые планировали вывозить ее через балтийский порт Усть-Луга.

Удары по НПЗ, осложненные плановым ремонтом, также привели к тому, что среднесуточный экспорт нефтепродуктов упал с марта на 340 тысяч баррелей и составил всего 2,2 млн баррелей. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений МЭА.

Хотя экспорт сырой нефти вырос из-за конфликта на Ближнем Востоке, это особо не поможет российскому бюджету. Платежи в госбюджет РФ рассчитываются на основе объемов добычи и среднемесячных цен на российскую нефть на Тихом океане, Балтике и Черном море.

Бюджет РФ наполняется прежде всего за счет налога на добычу полезных ископаемых, а добыча нефти упала в апреле на 5% по сравнению с показателем годичной давности. В результате теперь Россия ежедневно производит на 810 тысяч баррелей меньше, чем ее квота в ОПЕК+ (9,64 млн баррелей).

В российском правительстве, между тем, ожидают, что добыча нефти в этом году останется практически на уровне прошлого — около 511 млн тонн сырой нефти и конденсата. Это эквивалентно примерно 10,26 млн баррелей в сутки.

Напомним, НПЗ в Перми полностью остановил работу после атак Украины.