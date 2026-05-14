Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Нефтедобыча РФ упала до уровня пандемии 2020 года

Нефтедобыча РФ упала до уровня пандемии 2020 года

Александр Панько
14.05.26 13:50
125
Нефтедобыча РФ упала до уровня пандемии 2020 года

Добыча нефти в России в апреле составила всего 8,83 млн баррелей в сутки — на 130 тысяч меньше, чем в марте, и на 460 тысяч меньше, чем в апреле 2025 года. Об этом пишет Reuters.

Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), так мало Россия не добывала с мая-июля 2020 года (8,53-8,65 млн баррелей).

Тогда в результате соглашения с ОПЕК+ Россия была вынуждена резко сократить добычу после обвала мирового спроса на нефть из-за пандемии COVID-19 и карантина во многих странах.

Сейчас же сокращение добычи нефти объясняется массированными атаками украинских дронов на экспортную инфраструктуру — портовые терминалы, нефтехранилища, трубопроводы и перерабатывающие заводы. В результате нефтепроводная система России переполняется, а хранилища заполняются быстрее обычного.

Например, Транснефть, перекачивающая 80% нефти, не могла в полном объеме принять в свою систему нефть от производителей, которые планировали вывозить ее через балтийский порт Усть-Луга.

Удары по НПЗ, осложненные плановым ремонтом, также привели к тому, что среднесуточный экспорт нефтепродуктов упал с марта на 340 тысяч баррелей и составил всего 2,2 млн баррелей. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений МЭА.

Хотя экспорт сырой нефти вырос из-за конфликта на Ближнем Востоке, это особо не поможет российскому бюджету. Платежи в госбюджет РФ рассчитываются на основе объемов добычи и среднемесячных цен на российскую нефть на Тихом океане, Балтике и Черном море.

Бюджет РФ наполняется прежде всего за счет налога на добычу полезных ископаемых, а добыча нефти упала в апреле на 5% по сравнению с показателем годичной давности. В результате теперь Россия ежедневно производит на 810 тысяч баррелей меньше, чем ее квота в ОПЕК+ (9,64 млн баррелей).

В российском правительстве, между тем, ожидают, что добыча нефти в этом году останется практически на уровне прошлого — около 511 млн тонн сырой нефти и конденсата. Это эквивалентно примерно 10,26 млн баррелей в сутки.

Напомним, НПЗ в Перми полностью остановил работу после атак Украины.

Тэги: Россия, нефтедобыча

Комментарии

Статьи

14.05.26 13:59

Элитный Lexus через фонд и дом в Греции: эксминистр Минздрава Илья Емец во время войны декларирует новые активы?

Автор: Микола Байбак, для «Фраза»

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.05.26 15:13

Вэнс сравнил себя с известным киногероем

14.05.26 14:35

Инфекционист рассказала, мог ли хантавирус мутировать

14.05.26 14:29

США неожиданно отменили перемещение 4000 военных в Польшу. Варшава все опровергает

14.05.26 13:46

В России вновь принялись угрожать Украине

14.05.26 13:43

Си Цзиньпин предупредил Трампа о конфликте между США и Китаем. И назвал условие

14.05.26 13:24

НПЗ в Перми полностью остановил работу после атак Украины, — Reuters

14.05.26 12:20

В МВД поведали жуткие подробности российского удара по Киеву – число погибших растет

14.05.26 12:19

Рютте призвал страны НАТО выделять Украине дополнительные миллиарды, — Politico

14.05.26 12:14

В Киеве растет число жертв российского удара

14.05.26 13:43

Си Цзиньпин предупредил Трампа о конфликте между США и Китаем. И назвал условие

14.05.26 10:59

Дума разрешила Путину вводить армию в любую страну

14.05.26 09:43

Стали известны последствия атаки РФ на Киевщину

14.05.26 09:21

Ермаку избрали меру пресечения

13.05.26 14:32

Путин хочет контролировать Киев и Одессу, — FT

13.05.26 13:56

Стало известно, во сколько Украине обходится один день войны

13.05.26 10:44

В МИД назвали базовое условие Украины для мирного соглашения с РФ

12.05.26 13:23

В Украине будут проверять покупку дорогой недвижимости и автомобилей

12.05.26 11:38

В Украине обнаружили десять больных хантавирусом

12.05.26 11:01

Андрей Рубель возглавил полицию Киевской области

08.05.26 17:09

Зеленский рассказал, что будет 9 мая в России

08.05.26 16:11

В Кремле двояко высказались о диалоге с Европой

08.05.26 15:41

Обновленная версия нацизма имеет маркировку: «сделано в России», — Зеленский

08.05.26 16:42

Таяние Гренландии ускорилось в шесть раз, — ученые

08.05.26 14:57

В Киеве мужчина выпал с 11-го этажа – выжить не удалось

11.05.26 11:28

Вакцину против хантавируса разрабатывают годами из-за нехватки финансирования, — СМИ

08.05.26 15:07

Индию потрясло жуткое преступление

09.05.26 10:32

Трамп объявил о трехдневном перемирии в Украине

08.05.26 14:43

Украинцам рассказали, какая погода ожидает их 9 мая

08.05.26 13:52

Годовая инфляция в Украине ускорилась до 8,6%

Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди