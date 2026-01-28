Европа выступила с предупреждением теневому флоту РФ

Группа из 14 европейских государств опубликовала открытое предупреждение танкерам теневого флота в Балтийском и Северном морях. Об этом сообщает Bloomberg.

В совместном заявлении отмечается, что суда могут ходить только под флагом одного государства и должны иметь действующие документы со страхованием. Танкер, который не соблюдает эти требования, будет рассматриваться как судно без флага. Подписанты сослались на соответствующую статью международного морского договора как на правовую основу.

Присвоение танкерам статуса судов без флага может расширить возможности государств для вмешательства в их деятельность. Заявление частично формализует действия, которые в течение прошлых недель предприняли отдельные европейские страны, усиливая давление на суда, играющие ключевую роль в экспорте российской нефти.

В заявлении 14 стран отдельно отмечено вмешательство России в работу спутниковых систем навигации, что создает угрозу международному судоходству. Государства призвали международное морское сообщество сотрудничать над созданием альтернативных наземных радионавигационных систем на случай сбоев спутниковых. Также они предупредили о вмешательстве в работу автоматических идентификационных систем судов.

Танкеры, загружающие нефть Urals в Приморске и Усть-Луге, вынуждены проходить через Балтийское и Северное моря перед выходом в Атлантический океан.

Напомним, 22 января президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании в Средиземном море нефтяного танкера, который направлялся из России. В операции Военно-морских сил Франции участвовала также Великобритания.