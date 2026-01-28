Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прогнозирует, что война в Украине завершится к 1 ноября 2027-го года. Об этом пишет издание Hlavné Správy.

Поясняется, что такая дата связана с графиком реализации решений Европейского совета в сфере энергетической безопасности. Ожидается, что с начала следующего года в ЕС вступит в силу полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа, а с 30 сентября 2027-го года прекратятся поставки и трубопроводного газа России.

Чиновник при этом уверяет: «После войны все придут в себя и будут ломать себе ноги, спеша поехать в Россию делать бизнес».

Он также говорят, что страны Европы скоро якобы «осознают несостоятельность полного разрыва отношений с поставщиками энергоресурсов из России и изменят свою нынешнюю политику в энергетической сфере».

