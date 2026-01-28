Все разделы

Новости > Мерц обвинил США в сокращении военного присутствия в Гренландии

Мерц обвинил США в сокращении военного присутствия в Гренландии

Александр Панько
28.01.26 10:47
97
Мерц обвинил США в сокращении военного присутствия в Гренландии

Соединённые Штаты Америки по договору 1951 года имеют две большие военные базы в Гренландии. Однако за последние годы сами же сократили количество своих сил на острове с более чем 30 тысяч до примерно 200 военнослужащих. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции после Североморского саммита в Гамбурге, сообщает Укринформ.

«Что касается Гренландии: американцы за последние годы радикально сократили численность своих войск в Гренландии. Раньше там было размещено более 30 тысяч американских военнослужащих, сегодня, наверное, осталось около 200. Американцы, если я правильно понимаю, имеют две большие военные базы в Гренландии, которые с 1951 года защищены соответствующим договором. Я считаю, что здесь необходимы совместные усилия для лучшей защиты Севера», — подчеркнул глава немецкого правительства.

По его словам, на саммите премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подробно рассказал о сильной защите Арктики силами НАТО и сотрудничестве между европейскими и американскими вооружёнными силами и разведслужбами.

«Итак, с европейской стороны нет дефицита знаний, есть общий приказ к действиям для НАТО. Он касается американцев так же, как и европейцев — и... мы в НАТО сотрудничаем уже 75 лет, с полным уважением к территориальному суверенитету и целостности вовлечённых стран», — резюмировал Мерц.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о заключении «рамочного соглашения» по Гренландии. По данным СМИ, документ предусматривает усиление присутствия на острове войск НАТО и США. Также Вашингтону могут быть переданы права на добычу полезных ископаемых.

Тэги: США, Гренландия, Фридрих Мерц

