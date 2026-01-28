Киев превратится в каток: столицу накроет гололед и густой туман

В Киеве сегодня ожидается ухудшение погодных условий, возможен туман с видимостью 200-500 метров, гололед и гололедица на дорогах. Объявлен І уровень опасности — желтый. Об этом сообщает Укргидромецентр.

Синоптики сообщают, что в течение среды в Киеве сохранится облачная погода с незначительными осадками, преимущественно в виде дождя. Ветер — южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от −3 до −5 градусов, днем — около 0 градусов.

Из-за сложных погодных условий водителям советуют быть особенно внимательными на дорогах и соблюдать правила безопасности.

Рекомендации для водителей:

придерживайтесь безопасной скорости и дистанции, избегайте резких маневров;

снижайте скорость возле пешеходных переходов и учебных заведений;

включайте габаритные огни или противотуманные фонари;

не пользуйтесь автомобилями с летними шинами во время гололеда.

Пешеходов также призывают быть осторожными из-за скользких тротуаров и увеличенного тормозного пути авто.

Рекомендации для пешеходов:

двигайтесь медленно, ступайте на всю подошву, слегка сгибая ноги в коленях;

не держите руки в карманах, чтобы легче было удержать равновесие;

в случае потери равновесия старайтесь быстро присесть;

помните, что на скользкой дороге тормозной путь увеличивается в 4-5 раз.

Городские службы призывают жителей и гостей столицы быть максимально внимательными и планировать передвижение с учетом сложных погодных условий.

