В России пассажиров гражданских рейсов начали перевозить в грузовых самолетах. Об этом сообщает Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

В Иркутской области пассажиры регулярного рейса пожаловались, что вместо пассажирского Ан-24 их без предупреждения пересадили в грузовой Ан-26. Люди, среди которых были дети, летели вплотную к куче груза.

«Это не случайность, а симптом системного кризиса российской авиации. Санкции отрезали Россию от западных запчастей, сервисного обслуживания и комплектующих», — отметили в ЦПД.

Собственное производство РФ не способно закрыть потребности — новые самолеты Ил-114-300, которые должны были заменить устаревший авиапарк, до сих пор не прошли сертификацию, сроки постоянно переносят.

Даже в Росавиации признают, что в ближайшие пять лет страна может потерять 339 самолетов.

«Пассажиры в грузовых самолетах — наглядная иллюстрация того, как деградирует гражданская инфраструктура России под бременем войны и изоляции», — отметили в ЦПД.

Напомним, ранее в ЦПД сообщали, что инциденты с самолетами UTair и другими авиакомпаниями подтверждают системный кризис российской авиации. Износ флота, нехватка запчастей и невозможностью надлежащего технического обслуживания из-за санкций превращают рейсы в реальную угрозу жизни пассажиров.