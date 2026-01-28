WhatsApp представил «строгую» функцию

Мессенджер WhatsApp представил новую функцию, которая призвана усилить безопасность пользователей. Это «строгая настройка учетной записи».

Сообщается, что данная функция действует как самоизоляция, и подразумевает ограничение настроек учетной записи пользователей, из-за чего работа WhatsApp будет ограничена в некоторых аспектах.

Например, она дает возможность блокировать вложения и медиафайлы, отправленные не входящими в список контактов лицами.

Кроме этого мессенджер внедрил в свою работу язык программирования Rust, который помогает защитить сообщения, фотографии и видео пользователей от таких угроз, как шпионское ПО.

