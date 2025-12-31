Все разделы

Новости > Возле ЗАЭС завершили ремонт линии электропередач

Возле ЗАЭС завершили ремонт линии электропередач

Агата Кловская
31.12.25 10:01
147
Возле ЗАЭС завершили ремонт линии электропередач

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил важную новость. По его словам, около Запорожской АЭС завершили ремонт линии электропередач, который проходил в соответствии с локальным прекращением огня между Россией и Украиной.

Указывается на то, что это был третий случай за последние месяцы, когда временные соглашения о перемирии позволили восстановить подключение линий электропередач, которые были повреждены во время военных действий.

Напоминается, что в конце октября подобные условия тишины дали возможность завершить десятую и самую длительную полную потерю электроснабжения за пределами площадки объекта.

Сейчас же это позволило восстановить передачу электроэнергии между распределительными подстанциями АЭС и соседней Запорожской теплоэлектростанцией через две недели после ее отключения в результате военных действий.

Информируется, что это соединение является важным, так как предлагает ключевой маршрут для электроэнергии, поставляемой одной из двух доступных линий электропередач АЭС – линией 330 киловольт (кВ).

Сообщается, что ремонтные работы начались в воскресенье утром и были завершены в понедельник днем после того, как поврежденная линия электропередачи и отдельная проблема с автотрансформатором распределительной станции были полностью устранены и восстановлены.

Чиновник также поблагодарил Украину и Россию за соглашение о локальном прекращении огня, однако отметил, что общая ситуация на АЭС и других ядерных объектах нашей страны остается нестабильной.

Ранее Зеленский высказался по поводу будущего ЗАЭС.

