В Украине может появиться электронный суд с использованием искусственного интеллекта

Первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров поведал о больших планах. По его словам, в следующем году в Украине электронный суд с использованием искусственного интеллекта для административного судопроизводства.

Говорится: «Мы работаем над проектом, который будет уникальным в мире, когда, например, есть административное правонарушение и мы, вы между собой, граждане, сможем с искусственным интеллектом суд сделать быстро онлайн в несколько кликов, если согласны с решением. Это условный европротокол, но для всех административных правонарушений».

Добавляется, что ведомство также будет работать над электронным нотариатом, однако сейчас из-за отсутствия министра юстиции, реализация этого проекта приостановлена.

Указывается: «Он полностью готов к запуску, но на паузе. Мы ведем дискуссии с профильным комитетом в парламенте. У нас нет единого видения, когда, как и в каком формате запускать. Поэтому проект полностью готов, но еще мы его не запустили. И будем готовы в следующем году».

