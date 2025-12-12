Рютте оценил военный потенциал России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте военный потенциал России. Он дал свою оценку.

Чиновник сказал: «Какой бы ни была военная мощь России, а сейчас она значительна, учитывая ее колоссальные вложения в оборонный бюджет, у них нет той бюрократии, что есть у нас, поэтому они могут принимать решения быстрее, проще и переходить к военной экономике, как они уже сделали».

Добавляется: «Поэтому они представляют непосредственную угрозу. И система гарантий безопасности по Украине должна дать им понять, что они никогда больше не смогут так поступить, зная, что наш ответ будет разрушительным. Это главный приоритет».

Ранее Рютте высказался об отношениях НАТО и США.