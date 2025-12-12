Энергетики рассказали об опасности морозной погоды

Председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко рассказал об опасности морозной погоды. Сделал он это в эфире национального телемарафона.

Было сказано, что критической для энергосистемы является как минимум неделя с температурами минус 10 градусов и ниже, когда потребление электроэнергии существенно возрастет.

Поясняется, что в подобном режиме покрыть потребности энергосистемы будет невозможно ни за счет импорта, ни внутренних источников генерации.

Добавляется, что в случае таких условий придется применять графики аварийных и почасовых отключений.

Информируется, что серьезного ухудшения ситуации по сравнению с нынешней не ожидается, ведь с ростом потребления увеличивается нагрузка и на те участки сети, которые уже подпадают под графики почасовых отключений.

Резюмируется: «Больше четырех очередей вряд ли будет, если не произойдет новых ударов по энергетической инфраструктуре».

Ранее в правительстве сообщили хорошую новость по поводу электричества.