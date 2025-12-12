ВСУ за сутки уничтожили 1400 солдат РФ. Сводка за 12 декабря

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 1400 российских захватчиков. Общие потери личного состава врага в войне превысили 1 миллион 186 тысяч человек. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своем утреннем сводке, опубликованном в Facebook.

Боевые потери российских оккупантов с 24.02.22 по 12.12.25 ориентировочно составили:

— личного состава — около 1 186 480 (+1 400) человек;

— танков — 11 406 (+2) ед.;

— боевых бронемашин — 23 705 (+6) ед.;

— артиллерийских систем — 35 008 (+16) ед.;

— РСЗО — 1 566 (+2) ед.;

— средств ПВО — 1 256 (+3) ед.;

— самолетов — 432 (+1) ед.;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 89 401 (+253) ед.;

— крылатых ракет — 4 060 (+2) ед.;

— автомобильной техники и автоцистерн — 69 614 (+107) ед.;

— специальной техники — 4 024 (+2) ед.

Напомним, Россия потеряла 32 дивизии личного состава с начала года.