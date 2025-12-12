Свириденко прокомментировала новый транш от ЕС для Украины

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко прокомментировала новый транш от ЕС на 2,3 миллиарда евро. По ее словам, наша страна выполнила 8 из 10 индикаторов, предусмотренных Планом Украины, и реализовала ряд системных реформ в управлении государственными финансами, зеленом переходе и охране окружающей среды, а также оптимизации бизнес-среды, финансовых рынков и судебной системы.

Указывается: «Этот шестой транш в рамках действующей программы является важным для обеспечения финансовой устойчивости Украины во время полномасштабного вторжения».

Заверяется, что правительство работает над улучшением выполнения условий Ukraine Facility в течение следующего отчетного периода.

