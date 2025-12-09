Все разделы

Украина и Европа имеют «много карт», — Макрон

Украина и Европа имеют «много карт», — Макрон

Александр Панько
09.12.25 13:27
Украина и Европа имеют «много карт», — Макрон

Украина и Европа сейчас имеют много аргументов и средств давления на Россию во время мирных переговоров. Об этом сказал президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом переговоров в Лондоне с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 8 декабря.

«Мы все поддерживаем Украину. Мы все поддерживаем мир и мирные переговоры, чтобы достичь устойчивого, надежного мира. И я думаю, что у нас есть много карт в наших руках», — заявил Макрон.

Он напомнил, что Евросоюз предоставляет финансирование для Украины, организовал поставки оборудования и учебных программ.

«Это факт, что Украина оказывает сопротивление в этой войне, и факт, что российская экономика начинает страдать, особенно после наших последних санкций и санкций США», — подчеркнул французский лидер.

По словам Макрона, «теперь главным вопросом является сближение наших общих позиций — европейцев, украинцев и США, — чтобы завершить эти мирные переговоры и начать новый этап на лучших возможных условиях для Украины, для европейцев и для нашей коллективной безопасности».

Напомним, Украина сегодня завершит работу над планом и передаст его США.

Тэги: Украина, Европа, Эммануэль Макрон

fraza.com
