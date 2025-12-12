СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в Житомире, который готовила школьница по заказу РФ

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция предотвратили теракт в Житомире. Разоблачена новая попытка спецслужб России взорвать самодельную бомбу на территории жилого микрорайона города. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как установило расследование, к совершению преступления российские спецслужбисты пытались втянуть 16-летнюю школьницу из Бердичева, которая искала «легкие заработки» в Telegram-каналах.

По материалам дела, школьница получила «предложение» от куратора из России прибыть в областной центр и поселиться там на несколько дней в арендованной квартире.

Находясь во временном жилье, юная девушка должна была собственноручно собрать самодельное взрывное устройство (СВУ) по инструкции рашистов. Среди прочего, она должна была «усилить» его металлическими гайками и оборудовать мобильным телефоном для дистанционной активации.

Далее девушка получила инструкцию от российского спецслужбиста: спрятать замаскированную под огнетушитель бомбу в парке и установить напротив «локации» телефонную камеру.

Однако Служба безопасности и Национальная полиция сорвали вражеские планы — своевременно обнаружили и обезвредили взрывчатку, предотвратили человеческие жертвы и задокументировали подрывную деятельность врага.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к террористическому акту), продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

