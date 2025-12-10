В Украине значительно возросло количество гражданских жертв, — ООН

В период с июня по ноябрь 2025 года количество гражданских жертв российской агрессии против Украины значительно выросло как в прифронтовых, так и в городских районах. Об этом сообщается в докладе, опубликованном Управлением ООН по правам.

«Наши выводы свидетельствуют о нескольких тревожных тенденциях: рост числа жертв среди гражданских лиц как в прифронтовых, так и в городских районах, постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру», — сказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Бель.

В докладе отмечается, что июль стал месяцем с наибольшим количеством погибших и раненых гражданских с апреля 2022 года. Массированный комбинированный удар дронами и ракетами по Тернополю 19 ноября забрал как минимум 36 жизней — это самая крупная атака на западе Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, в октябре и ноябре Россия совершила восемь масштабных атак на энергетическую систему Украины, что вызвало аварийные отключения и ограничения электроснабжения до 18 часов в сутки. В некоторых регионах наблюдались длительные перебои с водо- и теплоснабжением — от нескольких часов до нескольких дней.