ЕС согласовал изменение правил в отношении активов РФ

Послы Европейского Союза согласовали ряд правил, которые призваны упростить продление заморозки российских активов. Новая процедура не будет требовать единогласия всех членов ЕС по этому вопросу, что позволит обойти сопротивление Венгрии. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в соцсети X.

«Послы только что договорились об изменении правил, которое упрощает хранение замороженных российских активов в блоке. Единогласие по продлению заморозки больше не является единственным вариантом. Большой шаг к потенциальному репарационному кредиту для Украины», — написал Йозвяк.

Тем временем Суспільне со ссылкой на пресс-службу датского председательства в ЕС добавляет, что речь идет о Статье 122 договора о функционировании Европейского Союза, которая является правовой основой, которую блок может использовать в исключительных ситуациях. Это предоставляет европейским институтам особые полномочия реагировать на кризисы. В частности, речь идет об экономических или энергетических вызовах.

Также отмечается, что работа над вопросом финансирования Украины в 2026-2027 годах будет продолжена в ближайшие дни.

Напомним, ЕС рассмотрит два варианта финансирования помощи Украине.