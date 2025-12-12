Трамп хочет вывести четыре страны из ЕС, — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа намерена вывести из Европейского Союза четыре страны — Австрию, Венгрию, Италию и Польшу. Об этом со ссылкой на утечку из Стратегии национальной безопасности США, в четверг, 11 декабря, пишет ряд СМИ, в частности TheTelegraph и Independent. В Белом доме это опровергают.

Отмечается, что об этом говорится в более широкой, неопубликованной версии Стратегии национальной безопасности США. Названные европейские страны планируется ввести в орбиту влияния Америки, чтобы «сделать Европу снова великой».

Также планируется поддерживать движения, выступающие за «традиционный европейский образ жизни».

«Мы должны поддерживать партии, движения, интеллектуальных и культурных деятелей, которые стремятся к суверенитету и сохранению/восстановлению традиционного европейского образа жизни... при этом оставаясь проамериканскими», — цитируют СМИ утечку документа.

В то же время заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в комментарии СМИ опровергла существование более широкой версии Стратегии нацбезопасности США

«Не существует никакой альтернативной, частной или секретной версии», — сказала она.

29-страничная Стратегия национальной безопасности США на прошлой неделе вызвала шок по всей Европе. В ней осуждались европейские союзники Вашингтона как «слабые» и предлагалась поддержка ультраправым политическим партиям.

Журналисты считают, что эта утечка, вероятно, вызовет дальнейшее беспокойство в Европе всего через несколько дней после того, как в США заявили, что такие страны, как Франция и Германия, «приходят в упадок» из-за миграции и сдерживания экономического роста.

