Военный билет в «Резерв+» сделали основным

Военно-учетный документ в приложении «Резерв+» теперь является основным для военнообязанных, призывников и резервистов. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

По ее словам, сегодня правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов. Теперь их создают исключительно в электронном формате.

«Резерв ID становится основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов. Его можно получить в приложении „Резерв+“», — отметила Свириденко.

Она уточнила, что для тех, кто нуждается в бумажной версии, остается возможность распечатать ее самостоятельно или в территориальных центрах комплектования.

«Переход на электронный документ уменьшает риск потери или подделки и упрощает процессы военного учета», — добавила премьер.

Она уточнила, что для реализации такого решения были обновлены постановления правительства № 1487 и № 559.

Напомним, «Резерв+» будет уведомлять о повестках уже со следующего года.