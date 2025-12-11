Стармер, Макрон и Мерц поговорили с Трампом о «критическом моменте» для Украины

Лидеры Германии, Франции и Великобритании проинформировали президента США Дональда Трампа о ситуации в Украине. Они заявили, что в ближайшие дни будет продолжаться «интенсивная работа» над мирным планом. Об этом сообщает Sky News.

Это произошло после того, как премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским

«Лидеры обсудили последние новости о мирных переговорах под эгидой США, приветствуя их усилия по достижению справедливого и прочного мира для Украины и прекращения убийств», — заявил представитель Даунинг-стрит.

Он подчеркнул, что в течение ближайших дней будет продолжаться «интенсивная работа над мирным планом».

«Они согласились, что это критический момент — для Украины, ее народа и для общей безопасности в евроатлантическом регионе», — отметил он.

Во Франции и Германии опубликовали подобные заявления о разговоре. Макрон во время публичной дискуссии заявил, что разговор длился около 40 минут.

Напомним, Владимир Зеленский встретился в Лондоне с лидерами Британии, Германии и Франции. После переговоров он рассказал, что советники по нацбезопасности четырех стран работают над последней версией мирного плана США, которую привез секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.