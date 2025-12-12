В США провалился импичмент Трампу

Инициатива вынести президенту США Дональду Трампу импичмент провалилась. Не хватило голосов для этого.

Так, Палата представителей отклонила резолюцию конгрессмена-демократа Эла Грина о вынесении импичмента американскому лидеру за, как заявяется, злоупотребление президентскими полномочиями, угрозы в адрес членов конгресса и судей.

Стоит отметить, что по результатам голосования, 237 законодателей, включая 23 демократа, поддержали отклонение резолюции, в то время как 140 конгрессменов, все от Демократической партии, проголосовали против.

Ранее мы писали, что Белый дом заявляет, что Трамп разочарован и Россией, и Украиной.