Маск призвал… развалить ЕС

Американский бизнесмен Илон Маск продолжает будоражить публику. В своей социальной сети Х предприниматель призвал развалить ЕС.
Миллиардер заявил: «Распустите ЕС и верните власть народу».
Ранее Дуров жестко наехал на ЕС.
Зеленский сделал свежее заявление по мирным переговорам
Президент Чехии заговорил о сбивании самолетов РФ
Дисквалифицированный за допинг Михаил Мудрик совсем скоро может вернуться на поле
Стало известно, как Нидерланды помогут Украине в следующем году
В Кремле оценили Стратегию нацбезопасности США
В Кремле сделали ряд заявлений по мирным переговорам
Стало известно, выезжают ли украинцы массово из страны
Буданов рассказал о прослушке Кремля
Зеленский анонсировал переговоры с лидерами Европы
МУС не отменит ордер на арест Путина
В «Укрэнерго» сообщили об отключениях в понедельник, 8 декабря
Верховная Рада утвердила формат вступительной кампании 2026 года
Зеленского предупредили о «предательстве» со стороны США, — Spiegel
Раскрыта преступная группа, возглавляемая нардепом Анной Скороход
Трамп и Венс сделали оптимистичные заявления по поводу войны в Украине
Самолет Зеленского преследовали дроны военного типа, — СМИ
Путин сделал странное заявление о прекращении войны в Украине
Сырский рассказал о текущих боях за Покровск
Путин угрожает «любым путем» захватить Донбасс и другие территории Украины
Президент Польши жестко высказался об отношениях с Россией
Украина получит пакет «зимней поддержки» от Швеции
В Германии произошел странный инцидент с кошкой
Трамп сделал новое обтекаемое заявление по поводу мира в Украине
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Путин подписал бюджет России на следующий год с гигантскими военными расходами
Обнаружена новая опасность смартфонов для подростков
Путин туманно высказался о мирном плане США по Украине
Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?