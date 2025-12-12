Все разделы

Новости > В Австралии впервые в мире запретили соцсети для детей до 16 лет

В Австралии впервые в мире запретили соцсети для детей до 16 лет

Александр Панько
12.12.25 15:33
95
В Австралии впервые в мире запретили соцсети для детей до 16 лет

Австралия стала первой страной, которая запретила использование соцсетей лицам, не достигшим 16 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Закон вступил в силу и затронул большинство крупнейших платформ, включая TikTok, Youtube, соцсети компании Meta и X.

Все уже существующие аккаунты австралийских детей и подростков должны быть удалены администрациями соцсетей, также соцсети должны блокировать создание новых страниц.

Отказ от выполнения запрета грозит платформам штрафом до 49,5 млн долларов.

О намерениях ввести аналогичные запреты сообщили власти Малайзии, Дании и Норвегии, а также ЕС.

Напомним, в Европарламенте призвали запретить соцсети до 16 лет.

Тэги: Австралия, соцсети, подростки

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
