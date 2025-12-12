В Австралии впервые в мире запретили соцсети для детей до 16 лет

Австралия стала первой страной, которая запретила использование соцсетей лицам, не достигшим 16 лет. Об этом сообщает The Guardian.
Закон вступил в силу и затронул большинство крупнейших платформ, включая TikTok, Youtube, соцсети компании Meta и X.
Все уже существующие аккаунты австралийских детей и подростков должны быть удалены администрациями соцсетей, также соцсети должны блокировать создание новых страниц.
Отказ от выполнения запрета грозит платформам штрафом до 49,5 млн долларов.
О намерениях ввести аналогичные запреты сообщили власти Малайзии, Дании и Норвегии, а также ЕС.
Напомним, в Европарламенте призвали запретить соцсети до 16 лет.