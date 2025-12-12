В школах Израиля вводят запрет на мобильные телефоны

С февраля 2026-го года в начальных школах (первые-шестые классы) Израиля запретят мобильные телефоны. Об этом сказал министр образования страны Йоав Киш.

Чиновник заявил: «Я принял решение о введении новой политики, согласно которой использование мобильных телефонов детьми на территории начальных школ будет запрещено, начиная с предстоящего праздника Ту би-Шват (1-2 февраля)».

Также указывается, что данное решение базируется на результатах многочисленных исследований, которые доказывают, что повсеместное использование гаджетов провоцирует высокий риск тревожности, социальной изоляции и одиночества.

Подчеркивается: «Цель этого шага – улучшить образовательный климат и создать пространство, свободное от отвлекающих факторов, где учащиеся смогут развивать и совершенствовать социальные и эмоциональные навыки и сосредоточиться на учебе».

