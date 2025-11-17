Шотландцы назвали неочевидный фактор риска гипертонии

Эксперты из университета Глазго в Шотландии озвучили неочевидный фактор риска гипертонии. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что хроническая боль в разных частях тела существенно увеличивает вероятность повышения кровяного давления у взрослых.

Ученые провели анализ данных о здоровье двухсот тысяч испытуемых из США с хронической болью. Люди указывали локализацию боли, отмечали ее продолжительность и влияние на повседневную активность. Для включения в исследование хроническая боль должна была длиться не менее трех месяцев.

В итоге оказалось, что хроническая локализованная боль повышала риск гипертонии на 20%, а кратковременная на 10%.

Добавляется, что хроническая боль в животе была связана с увеличением вероятности заболевания на 43%, головная боль на 22%, боль в шее и плечах на 19%, а боль в бедре и спине на 17% и 16% соответственно.

Шотландцами также учитывались дополнительные факторы риска, включая воспаление и депрессию. Воспаление оценивали по уровню С-реактивного белка в крови, депрессию – по анкетным данным о подавленном настроении, потере интереса, тревожности или апатии. Несмотря на влияние этих факторов, связь между хронической болью и повышением давления сохранялась.

Резюмируется: «При оказании помощи людям с хронической болью медицинские работники должны учитывать повышенный риск гипертонии, как напрямую, так и опосредованно. Раннее распознавание боли может способствовать своевременной диагностике и лечению сердечнососудистых осложнений».

