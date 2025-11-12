Китай создает собственный «теневой флот» для импорта газа из РФ, — Bloomberg

Китай создает собственный «теневой флот» судов для импорта российского газа, находящегося под санкциями Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, эти усилия пока находятся на начальной стадии, но перемещение танкеров и собственность в Китае начинают отражать закономерности, которые ранее наблюдались в РФ.

Эксперты подчеркивают, что Китай активизирует свои усилия по импорту российского газа, находящегося под санкциями США, закладывая основу отечественного «теневого флота» судов, которые могут транспортировать газ и обходить ограничения, наложенные на одну из флагманских отраслей Кремля.

Известно, что танкер СПГ CCH Gas, перевозящий российский газ и находящийся в черном списке, скрывает свое местонахождение, приближаясь к китайскому порту.

Его зарегистрированный владелец, CCH-1 Shipping Co., имеет юридический адрес в Гонконге, который совпадает с почтовым ящиком компании Samxin Secretarial Services Ltd. — это распространенная практика для компаний, которые стремятся скрыть бенефициарную собственность, торгуя топливом из Ирана или России.

Еще одно судно для перевозки СПГ, недавно переименованное в Kunpeng, появилось вблизи Сингапура с подобной структурой.

Создание «теневого флота» танкеров для перевозки СПГ — непростая задача. Это объясняется тем, что суда, перевозящие топливо с температурой −162°C, требуют более сложных технологий для загрузки и транспортировки, чем нефть.

Отмечается, что Китай позволит частным инвесторам владеть долей более 10% в некоторых железнодорожных и энергетических проектах, которые в основном финансировались за счет государственных средств, фактически не ограничивая участие негосударственных организаций в этих предприятиях.

Напомним, Китай готовит строгие ограничения против «теневого флота» РФ.