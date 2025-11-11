Все разделы

Новости > Японцы дали интересный совет женщинам

Японцы дали интересный совет женщинам

Агата Кловская
11.11.25 16:30
255
Японцы дали интересный совет женщинам

Эксперты из университета Рюцу Кэйдзай в Японии дали интересный совет женщинам. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что во время пробежки музыка с ярко выраженным ритмом повышает скорость и улучшает настроение у женщин.

В опыте участвовали 38 студентов факультета здоровья и спортивных наук в возрасте от 18 до 21 года, которые выполняли две десятиминутные пробежки на беговой дорожке: одну под музыку с высоким уровнем грува, а другую под музыку с низким.

Поясняется, что понятие грув в музыке описывает особое чувство ритмического потока, которое вызывает желание двигаться, притопывать или танцевать. Его создают ударные и бас, когда между ними возникает идеальный баланс предсказуемости и неожиданности.

Сообщается, что после каждой пробежки добровольцы оценивали настроение и субъективное восприятие музыки.

Выяснилось, что женщины под влиянием музыки с грувом бежали немного быстрее и сообщали о повышении бодрости и жизненного тонуса. Мужчины таких изменений не демонстрировали.

Ученые полагают, что такой эффект связан с тем, что женщины в среднем чувствительнее к музыкальным стимулам.

Добавляется, что энергичная музыка может быть полезным инструментом для тренеров и фитнес-инструкторов: она повышает мотивацию, улучшает самочувствие и способствует формированию привычки к регулярной физической активности.

Ранее кардиолог объяснил, почему вредно бегать в жару.

