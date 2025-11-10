Все разделы

Новости > Ученые узнали о ходьбе нечто необычное

Ученые узнали о ходьбе нечто необычное

Агата Кловская
10.11.25 16:17
141
Ученые узнали о ходьбе нечто необычное

Эксперты из Вюрцбургского университета в Германии узнали о ходьбе нечто неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что она усиливает реакцию мозга на звуки, и данная чувствительность меняется в зависимости от направления движения.

До этого уже было установлено, что движение влияет на зрительное восприятие, однако его влияние на слух оставалось неясным.

Теперь же ученые пожелали проверить, как мозг обрабатывает звуки, когда человек идет, а не стоит на месте.

Подопытные с мобильными ЭЭГ-датчиками проходили по траектории в форме восьмерки, слушая разные частоты в левом и правом ухе.

Было установлено, что во время ходьбы мозг лучше синхронизируется со звуками, чем при неподвижности.

Добавляется, что при поворотах мозг усиливал восприятие звука со стороны движения. К примеру, при повороте направо сильнее реагировал на сигнал в правом ухе.

В еще одном опыте людям резко включали короткие шумовые всплески. Реакция мозга на такие «помехи» также усиливалась во время ходьбы, особенно если звук исходил сбоку.

Исследователи полагают, что мозг динамически перенастраивает слух в зависимости от движения, чтобы лучше ориентироваться в пространстве и быстрее реагировать на внезапные звуки.

Ожидается, что данное открытие может помочь в разработке навигационных и слуховых технологий будущего.

Ранее была выявлена уникальная польза быстрой ходьбы.

