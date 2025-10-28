Все разделы

Американцы объяснили, почему полезно поменьше сидеть

Американцы объяснили, почему полезно поменьше сидеть

Агата Кловская
27.10.25 16:26
386
Американцы объяснили, почему полезно поменьше сидеть

Эксперты из Техасского университета в Арлингтоне (США) рассказали, как легко и просто улучшить свое самочувствие. Оказывается, что для этого просто нужно меньше сидеть.

Ученые в ходе опыта наблюдали за более чем 350 молодыми людьми, которые носили трекеры активности.

Было установлено, что в те дни, когда участники заменяли хотя бы тридцать минут сидячего времени на легкие движения (прогулку, уборку или поход в магазин) на следующий день они чувствовали себя бодрее и энергичнее.

Сказано: «Не следует думать, что для пользы здоровью обязательно бежать марафон или заниматься до изнеможения. Просто сидеть меньше и двигаться больше уже помогает чувствовать себя лучше на следующий день».

Добавляется, что именно легкие движения, а не интенсивные тренировки, оказались сильнее всего связаны с улучшением настроения.

Отмечается также, что умеренные или тяжелые физические нагрузки, вроде бега или занятий в спортзале, также помогали, но в меньшей степени. Продолжительное же сидение или лежание бодрость снижали. Продолжительность сна при этом не оказала заметного влияния на настроение.

Подчеркивается: «Мы оценивали все поведение за сутки: сон, активность, время сидения и легкие движения. Сутки состоят из 24 часов, и если человек добавляет движения за счет сидячего времени, это уже отражается на его самочувствии».

Сообщается, что эффект не зависел от того, насколько человек был активнее других: важнее были изменения относительно его собственной нормы.

Резюмируется: «Мы ожидали, что главным фактором окажется спорт. Однако оказалось, что ключевую роль играют именно легкие, доступные движения. Не нужно потеть — достаточно просто двигаться чуть больше, чем обычно».

