Стало известно, где в Украине после налета россиян самая сложная ситуация с электричеством

В ночь на пятницу, 10 октября, Украина пережила очередную атаку России. Противник бил по энергетике.

В «Укрэнерго» говорят, что ситуация с энергоснабжением остается самой сложной в Киеве, а также в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

Добавляется, что обесточивание значительного количества потребителей вызвало повреждение энергетических объектов в нескольких областях в результате масштабной ракетно-дроновой атаки россиян.

Отмечается, что для стабилизации ситуации в энергосистеме в части названных регионов, а также в Запорожской и Днепропетровской областях введены аварийные отключения.

Сообщается, что из-за последствий предыдущих обстрелов «Черниговоблэнерго» введен график почасовых отключений объемом одной очереди.

Информируется: «Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное российскими обстрелами оборудование в работу. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в каждом из регионов, пострадавших от вражеских атак».

Резюмируется, что потребление электроэнергии остается высоким и в целом соответствует сезонным показателям, а также сохраняется необходимость экономного энергопотребления.

Ранее россияне нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву – били по энергетике.