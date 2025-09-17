В Киеве объявлен повышенный уровень опасности

В Киеве на среду, 17 сентября, объявлен повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня днем в столице ожидается значительный дождь. Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий», — предупреждают синоптики.

В целом по Киевской области сегодня будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем значительный дождь. Ветер 5-10 м/с. Температура по области +15°...+20°, в Киеве термометры покажут +15°...+17°.

