Новости > Назван ключевой фактор, мешающий похудеть

Назван ключевой фактор, мешающий похудеть

Агата Кловская
13.08.25 16:35
Назван ключевой фактор, мешающий похудеть

Медики из Великобритании озвучили ключевой фактор, мешающий похудеть. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что, увы, даже при соблюдении здоровой диеты рацион, насыщенный фабричными сладостями, готовыми продуктами и мясными закусками, может препятствовать снижению веса.

В опыте участвовали 55 взрослых людей, которые восемь недель питались преимущественно минимально обработанными продуктами, а после этого столько же продуктами глубокой переработки (UPF).

Поясняется, что подобную еду обычно добавляют красители, эмульгаторы, стабилизаторы и ароматизаторы, чтобы готовый продукт дольше хранился, был вкуснее и привлекательнее.

В этих двух типах диет соотношение белков, жиров и углеводов было одинаковым. Добровольцам доставляли готовые блюда, но размер порций и время приема пищи они выбирали сами.

В итоге оказалось, что при употреблении минимально обработанных продуктов подопытные теряли в среднем 1,84 кг, а на UPF-диете 0,88 кг.

Лишь в первой группе наблюдалось снижение общей жировой массы и сокращение объема висцерального жира, окружающего внутренние органы. Кроме того, у людей на диете без UPF снижалась тяга к еде и желание перекусывать.

Подчеркивается, что точные причины этого эффекта пока не установлены, однако предполагается, что UPF легче усваиваются из-за своей текстуры и структуры, что мешает формированию чувства насыщения.

Указывается, что важную роль могут играть добавки, особенности термической обработки и влияние на микробиоту кишечника.

Ранее турки рассказали о неожиданном вреде острой пищи.

