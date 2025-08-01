Стало известно, какая погода ждет украинцев в первые дни августа

Синоптики поведали, какая погода будет в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в пятницу, 1 августа, в нашей стране будет сухо. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью на юге и востоке плюс 16-21, днем 27-32 тепла, на остальной территории нашей страны ночью плюс 11-16, днем 22-27 тепла; в Карпатах ночью плюс 7-12, днем 17-22 тепла.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 14-16, днем 23-25 тепла.

Кроме этого информируется, что в субботу, 2 августа, в Украине тоже будет преимущественно без осадков, только на крайнем западе днем местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью на юге и востоке плюс 16-21, днем 30-34 тепла; на остальной территории ночью плюс 11-16, днем 24-29 тепла.

В украинской столице послезавтра должно быть сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью плюс 14-16, днем 25-27 тепла.

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