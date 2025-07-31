Ученые назвали простой способ снизить смертность на 20%

Эксперты из Вандербильтского Висконсинского университетов в США озвучили очень простой способ снизить смертность. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ежедневные пятнадцатиминутные быстрые прогулки снижают смертность на 20%.

В то же время трехчасовая ходьба в медленном темпе уменьшает ее лишь на 4%.

В ходе опыта ученые проанализировали данные более чем 79,8 тысячи человек.

Оказалось, что снижение риска смертности у людей, которые имели сопутствующие заболевания, было более выраженным, чем у тех, кто был в целом здоров. Хотя быстрая ходьба приносила пользу всем людям.

Резюмируется: «Регулярные прогулки, особенно быстрые, приводят к снижению смертности. Результаты подчеркивают важность популяризации быстрых прогулок как осуществимой и эффективной стратегии для улучшения показателей здоровья».

Ранее был развенчан популярный миф о ходьбе.