Синоптик предупреждает, что в ближайшие дни украинцев ждет неравномерная погода

Стало известно, какой будет погода в Украине. Об этом поведала синоптик Наталья Диденко.

В четверг, 24 июля в Украине, ожидаются локальные кратковременные грозовые дожди в Сумской области, а также местами в Тернопольской и Хмельницкой областях. Вечером осадки могут пройти в Львовской области. В то же время большинство территории страны останется в сухой воздушной массе.

На востоке нашей страны прогнозируют штормовые порывы северо-западного ветра. Температура воздуха днем будет колебаться в 25-29 тепла.

В центральных и восточных областях будет плюс 28-32, а на юге прогреется до 29-34 тепла.

Эксперт акцентирует внимание на том, что сейчас южные регионы страдают от длительной засухи, и в ближайшее время осадков там не предвидится. Возможны лишь незначительные дожди в ночные часы 28 и 29 июля, преимущественно в Одесской области, но пока это остается под вопросом.

Также информируется, что в Киеве завтра будет сухо, температура воздуха составит около плюс 27-29. Однако вечером в пятницу, 25 июля прогнозируют дождь. Дневная температура ожидается на уровне 28-30 тепла.

Ранее непогода основательно потрепала Полтавскую область.