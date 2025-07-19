Трамп заявил, что БРИКС теряет влияние

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление по поводу БРИКС. Считает, что данное объединение теряет влияние.

Он отметил: «У нас есть эта маленькая группа под названием БРИКС. Она стремительно увядает. Но страны БРИКС хотели попытаться вытеснить доллар».

Политик добавляет, что угроза со стороны объединения миновала, когда он пригрозил странам БРИКС введением высоких пошлин.

Резюмируется: «Если БРИКС попробует сформировать что-то действительно существенное, США покончат с этим очень быстро».

Ранее Трамп рассказал, чем опасен БРИКС.