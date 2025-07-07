В ближайшие дни украинцев ждет адская жара – прогноз синоптиков

Синоптики поведали, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в понедельник, 7 июля, будет преимущественно без осадков, только в западных, Винницкой и Житомирской областях днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 16-21, днем 30-3-36 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночью около плюс 20, днем 32-34 тепла.

Информируется также, что во вторник, 8 июля, в западных, Житомирской и Винницкой областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории нашей страны будет без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 16-23, днем 26-38 тепла.

В украинской столице послезавтра пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночью плюс 21-23, днем 32-34 тепла.

Ранее мы писали, что украинцы потребляют все больше электричества – названа причина.