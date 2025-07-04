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Новости > Общественный антикоррупционный совет МОУ по Defence City: настаиваем на необходимости доработки законопроектов

Общественный антикоррупционный совет МОУ по Defence City: настаиваем на необходимости доработки законопроектов

Автор: «Фраза»
04.07.25 15:29
81
Общественный антикоррупционный совет МОУ по Defence City: настаиваем на необходимости доработки законопроектов

Общественный антикоррупционный совет МОУ по Defence City настаивает на необходимости доработки законопроектов. Соответствующее официальное заявление опубликовано в Facebook Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины.

«Defence City как заявляется – программа направлена на введение специального режима для поддержки украинских оборонных производителей. Она состоит из четырех крупных законопроектов, предусматривающих внесение изменений в Налоговый (№ 13420), Таможенный (№ 13421), Бюджетный (№ 13422), Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс (№ 13423).» — сообщают в Общественном антикорраде.

По утверждению ГАР МОУ, изменения в законодательство имеют много «но»:
— в действующей редакции документ содержит нормы, фактически предусматривающие полное освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших правонарушения во время выполнения оборонного заказа — даже если эти нарушения были доказаны.
— модель выглядит как работающая в ручном режиме с ограниченным доступом. Это создает риски повторения практики «клуба избранных»;
— отдельная норма законопроекта предусматривает, что предприятия, являющиеся резидентами Дія.City, не могут стать участниками Defence City. Это создает необоснованные барьеры для тех, кто уже доказал свою эффективность в производстве технологических решений для фронта;
— льгота по налогу на прибыль предоставляется таким образом, что это не снижает, а наоборот повышает сложность для плательщика — как в представлении отчетности, так и в рисках налогового давления;
и многие другие

«Законопроект об изменениях в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины вообще нельзя выносить на голосование.» — отмечают в ГОР МОУ.

Общественный антикоррупционный совет обращается к промышленности и общественности: «знакомьтесь с содержанием законопроектов и предоставьте свои предложения. Успех Defence City полностью зависит от того, насколько качественно будут прописаны правила, и насколько будет прозрачно работать система.

Напомним, ранее руководитель ГАР МОУ — ветеран и общественный деятель Юрий Гудыменко высказался по поводу изменений в Уголовный кодекс в рамках Defence City: «Законопроект, #13423 — это полный ад, с которым нельзя сделать ничего, кроме как выбросить его на свалку вместе с авторами».

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