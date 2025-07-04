Украинцы потребляют все больше электричества – названа причина

Из-за жаркой погоды в Украине третий день кряду растет потребление электричества. О ситуации на пятницу, 4 июля, поведали в «Укрэнерго».

Сообщается: «По состоянию на 9-30 потребление было на 5,4% выше, чем предыдущего дня, в четверг».

Добавляется: «Причина таких изменений – установление жаркой погоды на всей территории Украины, что обусловливает активное использование кондиционеров бытовыми потребителями и бизнесом».

Также указывается, что вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером и был на 3% больше, чем максимум предыдущего дня, в среду.

Украинцев призывают учитывать ситуацию в энергосистеме и перенести активное энергопотребление на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций с 10-00 до 18-00.

Ранее мы писали, что в выходные украинцев ждет весьма жаркая погода.