В выходные украинцев ждет весьма жаркая погода

Синоптики поведали, какая погода ждет украинцев в выходные. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что в субботу, 5 июля, ночью в северных и центральных областях, днем на востоке и юго-востоке пройдут кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 13-18, на западе страны 9-14 тепла, днем плюс 23-28, на юге ночью 16-21 тепла, днем плюс 28-33.

В Киеве завтра ночью ожидается кратковременный дождь с грозой, а днем будет без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 16-18, днем 24-26 тепла.

Информируется, что в воскресенье, 6 июля, в Украине будет сухо. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 11-16, в южной части страны 15-20 тепла, днем плюс 25-30, на Закарпатье и юге до 33 тепла, на северо-востоке плюс 21-26.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Ночью плюс 14-16, днем 27-29 тепла.

Ранее в Киеве было введено ограничение для грузового транспорта.