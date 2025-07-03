Электричество и транспорт: завтра погода может создать серьезные проблемы украинцам

В пятницу, 4 июля, в западных, северных и Винницкой областях Украины ожидается удар непогоды – грозы, град и шквалы 15-20 м/с. Как говорят синоптики, такие козни небесной канцелярии могут привести к проблемам.

Появилось официальное сообщение Гидрометцентра.

Также информируется, что из-за опасных метеорологических явлений в соответствующих областях объявлен I уровень опасности (желтый).

Подчеркивается: «Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта».

Ранее в Киеве введено ограничение для грузового транспорта.