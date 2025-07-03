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Новости > Электричество и транспорт: завтра погода может создать серьезные проблемы украинцам

Электричество и транспорт: завтра погода может создать серьезные проблемы украинцам

Агата Кловская
03.07.25 15:51
193
Электричество и транспорт: завтра погода может создать серьезные проблемы украинцам

В пятницу, 4 июля, в западных, северных и Винницкой областях Украины ожидается удар непогоды – грозы, град и шквалы 15-20 м/с. Как говорят синоптики, такие козни небесной канцелярии могут привести к проблемам.

Появилось официальное сообщение Гидрометцентра.

Также информируется, что из-за опасных метеорологических явлений в соответствующих областях объявлен I уровень опасности (желтый).

Подчеркивается: «Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта».

Ранее в Киеве введено ограничение для грузового транспорта.

Тэги: общество, погода, транспорт, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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