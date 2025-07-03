В Киеве введено ограничение для грузового транспорта

В Киев пришла жара. По этой причине в четверг, 3 июля, в городе было введено ограничение движения грузового транспорта массой более 24 тонн в связи с повышением температурных показателей.

Об этом информирует полиция.

Сообщается также, что для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более 28 градусов тепла.

Добавляется, что запрет касается транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более семи тонн.

Информируется, что переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Резюмируется, что о снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни украинцев ждет переменчивая погода.