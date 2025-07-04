В некоторых регионах Украины ожидается аномальная жара

Синоптики поведали, чего ждать от погоды в Украине в обозримом будущем. Прогноз на ближайшие дни дал Гидрометцентр.

В нем сказано о том, что в пятницу, 4 июля, кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с ожидаются днем в западных, северных и Винницкой областях. На остальной территории нашей страны должно быть сухо. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 15-20, на востоке 11-16 тепла, днем плюс 28-33, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами прогреется до 35 тепла, на северо-западе плюс 20-25.

В Киеве завтра ночью будет сухо, а днем пройдет кратковременный дождь с грозой и градом, ожидаются шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 18-20, днем 30-32 тепла.

Также информируется, что в субботу, 5 июля, в центральных, ночью и в северных областях, днем на востоке и юго-востоке страны местами пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории Украины будет без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 13-18, на западе 9-14 тепла, днем плюс 23-28, на юге ночью плюс 16-21, днем 28-33 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью пройдут кратковременный дождь с грозой, а днем будет без осадков. Ночью плюс 14-16, днем 24-26 тепла.

Ранее мы писали, что Украина сумела нарастить экспорт электроэнергии.